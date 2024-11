Autonomia differenziata Calderoli | La legge verrà modificata ma nessuno mi rompa gli zebedei

Leggi su Open.online

«È stata l’opposizione a chiedere l’esame costituzionale dell’, quindi se ora applichiamo i suggerimenti costituzionali,deve più rompermi gli.». Il ministro per gli Affari regionali Roberto, intervistato da Repubblica, non si lascia intimorire dalla parziale bocciatura dellasull’da parte della Corte Costituzionale. La normativa andrà avanti accogliendo quanto previsto dalla Consulta: «Io ho arato un campo incolto e se la Corte mi dà suggerimenti, sono contento».«La sentenza della Consulta? Ne ho viste ben di peggio»«Ne ho viste di peggio, qui si tratta di sette punti», commenta con ironia. Che in passato aveva formulato leggi che allo stesso modo erano andate a sbattere contro il muro della Corte costituzionale: «Ricordo quando il Porcellum fu dichiarato del tutto incostituzionale: lo prevedevo, perché scrissi quellaelettorale sotto la spada di Damocle delle imposizioni politiche».