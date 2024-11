Agi.it - Autonomia: Calderoli, "correggeremo la legge, poi nessuno più rompa gli zebedei"

Leggi su Agi.it

AGI - "Le opposizioni taceranno". Roberto Calderoni, ministro per gli Affari regionali che ha firmato lasull'differenziata in alcuni punti giudicata non conforme dalla Corte Costituzionale, intervistato da Repubblica sottolinea di aver arato "un campo incolto e se la Corte mi dà suggerimenti sono contento". E' stata l'opposizione a chiedere l'esame della Consulta sull', "quindi se ora applichiamo i suggerimenti costituzionali,deve più rompermi gli. Ne ho visto di peggio - aggiunge - qui si tratta di 7 punti. Ricordo quando il Porcellum fu dichiarato del tutto incostituzionale: lo prevedevo, perché scrissi quellaelettorale sotto la spada di Damocle delle imposizioni politiche". Tuttavia, assicura, l'andrà avanti perché "non ci fermiamo".