Casertanews.it - Auto elettrica rubata in pieno giorno in pochi secondi | VIDEO

Leggi su Casertanews.it

In via Grazia Deledda ad Aversa, un furto di un’Renaultè stato compiuto da ignoti, immortalati dalle telecamere disorveglianza di un’abitazione privata.Ilmostra chiaramente i delinquenti arrivare a bordo di un’rossa. In, utilizzando un.