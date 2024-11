Sport.quotidiano.net - Atalanta, Retegui lo stacanovista: subito al lavoro dopo gli impegni azzurri

Bergamo, 18 novembre 2024 – Dall’azzurroal nerazzurro. Mateoall’indomani della sconfitta dell’Italia a Milano contro la Francia è tornatoalal centro sportivo di Zingonia per una seduta di scaricole fatiche accumulate contro i transalpini. Il centravanti argentino, naturalizzato italiano nel 2021, è tornato a sintonizzarsi immediatamente sulle frequenze atalantinela parentesi agrodolce in termini di prestazioni individuali e risultati di squadra con la nazionale di Spalletti, passando dal successo in Belgio, con una discreta prova del cannoniere del nostro campionato, alla serata negativa di San Siro, negativa per lui e per tutta la formazione azzurra.da domani, martedì 19 novembre, lavorerà nuovamente agli ordini di Gasperini per preparare il prossimo trittico di trasferte sui campi del Parma, dello Young Boys e della Roma.