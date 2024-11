Puntomagazine.it - Asse intequartiere Mellusi-Libertà, approvato il documento d’indirizzo alla progettazione

Benevento: La Giunta ha dato via liberaper i lavori di completamento dell’Rione- VialeBenevento, 18 novembre 2024 – La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera alper i lavori di completamento all’Interquartiere Rione-Viale, con conseguente inserimento nel Programma Triennale delle Opere pubbliche.Finanziati con i fondi Fdc 2021-2027 muove i primi passi un’opera di strategica importanza che consentirà, quando sarà realizzata, di collegare in maniera efficiente e rapida l’area del Vialecon il rione, in un’ottica di armonizzazione urbana, perché congiungerebbe, attraverso unviario diretto, il rione più popoloso al centro urbano. Si tratta di una spesa complessiva stimata in 29 milioni di euro.