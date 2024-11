Liberoquotidiano.it - Asma grave, pneumologo Scichilone: "Mepolizumab riduce riacutizzazioni"

Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) - “Gli studi dei trial clinici con l'impiego delnei pazienti conhanno confermato, sin dalle prime somministrazioni, l'efficacia del farmaco nella riduzione netta delle. Lo studio di real life ha confermato, nei 2 anni di osservazione, non solo il miglioramento, sin dalle fasi iniziali, ma anche il mantenimento di questo miglioramento in termini di qualità di vita e dei parametri clinici e biologici analizzati”. Lo ha detto all'Adnkronos Salute Nicola, direttore della Pneumologia del policlinico P. Giaccone di Palermo, in occasione del simposio Gsk sulle malattie eosinofile e l'evoluzione dell'approccio terapeutico dell'anticorpo monoclonale, che si è svolto nella seconda giornata del XXV congresso nazionale della Società italiana di pneumologia (Sip) in corso al MiCo di Milano.