Asllani titolare in Verona-Inter? La possibilità per il regista – CdS

Kristjanpotrebbe giocarela partita di sabato pomeriggio alle ore 15 tra. Ledell’albanese secondo il Corriere dello Sport.OUT? – Kristjanè stato tremendamente sfortunato in questa stagione con l’. Il centrocampista avrebbe potuto giocare di più in assenza di Hakan Calhanoglu tra la fine di ottobre e la seconda metà di novembre. La realtà si è abbattuta sul giovane albanese, che ha subito un infortunio nello stesso periodo costringendo Simone Inzaghi ad utilizzare in cabina di regia Nicolò Barella e Piotr Zielinski.rappresenta comunque un altro bivio nell’esperienza del giocatore ex Empoli.in? La situazioneSOSTITUTO – La partita di sabato sarà importantissima per il futuro nerazzurro.