Tg24.sky.it - Aruba, problemi con la mail PEC oggi: cosa succede

Leggi su Tg24.sky.it

Disagi nella giornata di lunedì 18 novembre per chi usa i servizi di, come la Pec. Diverse le segnalazioni in tutta Italia raccolte dal sito Downdetector. Isarebbero iniziati dopo le 11. “Ho la rete ferma da stamattina”, segnala un utente. “Server in down, non mi fa accedere al mio ecommerce”, scrive un altro. Al momento non si conosce l’origine del guasto né i tempi per la risoluzione.