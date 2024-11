Novaratoday.it - Arriva il freddo, termometro anche a -1 e primi fiocchi di neve nel Vco

Anticiclone in declino, perturbazioni nord atlantiche in arrivo con qualche pioggia ea bassa quota. Queste le previsioni del meteorologo Lorenzo Badellino di 3BMeteo per i prossimi giorni.L’anticiclone sta per essere smantellato da una vasta e profonda circolazione depressionaria.