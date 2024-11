Ilrestodelcarlino.it - Armato di pistola tenta di farsi consegnare un gratta e vinci, 50enne nei guai

Imola, 18 novembre 2024 - Ha minacciato un barista con una, finta a cui era stato tolto il tappo rosso, perun. L'uomo, un cinquantenne, è stato però bloccato dai carabinieri e denunciato perta rapina. Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando la vittima ha allertato i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Imola per segnalare che un cliente gli aveva mostrato unacon la pretesa di ricevere un. Alla vista dei militari, che si sono avvicinati lentamente al locale, dopo aver preso le precauzioni opportune, indossando il giubbotto antiproiettile, il clientedisi è subito arreso urlando che l'arma era finita. Il barista, illeso, ma spaventato dalla situazione che si era creata, si è sfogato con i carabinieri dicendo di aver preso in considerazione l’ipotesi di trovarsi un altro lavoro per evitare di rivivere quell’esperienza traumatica.