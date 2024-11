Lapresse.it - Ardea, esplosione in villa: 62enne in pericolo di vita

in unaad, in provincia di Roma, grave unaricoverata indi. Intorno all’una di notte, a seguito di diverse richieste di soccorso, i Carabinieri della tenenza die i Vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Orchidee dove poco prima si era verificata un’nella dependance di una, probabilmente generata da una bombola di gas. L’ha causato il crollo parziale del tetto dellaprincipale e il danneggiamento della dependance. È stato soccorso un uomo di 77 anni, illeso, mentre la donna di 62 anni è stata portata all’ospedale Sant’Eugenio indi. L’area è stata sequestrata.