Anziano travolto e ucciso da un’auto a Campi Bisenzio

(Firenze), 18 novembre 2024 – Un uomo di 83 anni è statoda un'auto ed è morto per le ferite riportate. L'incidente stradale è accaduto questa mattina, poco dopo le 7, ain viale Paolieri. Secondo una prima ricostruzione, l'83enne stava attraversando la strada all'altezza dell'incrocio con via di Limite quando l'auto, che da Capalle viaggiava in direzione di Firenze, per cause in corso d'accertamento, l'hasul colpo. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di, i carabinieri e i soccorritori del 118, ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare.