Europa.today.it - Anziana trovata morta in casa: con lei il figlio in fin di vita

Leggi su Europa.today.it

Giallo a Cassina Valsassina, piccolo comune di poco più di 500 abitanti in provincia di Lecco. Una donna di 70 anni, Margherita Colombo, è statasenzanell'abitazione in cui viveva. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, hanno rinvenuto anche il, in gravi condizioni.