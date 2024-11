Fanpage.it - Antonello Venditti spoilera il nome del figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: la gaffe in diretta tv

Leggi su Fanpage.it

e la sua compagnaDistanno per diventare genitori e adesso, grazie a, sappiamo anche ildel bambino. Ospite da Mara Venier a Domenica In, il cantautore romano ha fatto gli auguri alla coppia e ha detto come si chiamerà il bambino.