Antibiotico-resistenzaItalia top in Ue

12.57 Ogni anno in Europa si verificano più di 670mila infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, che causano oltre 35mila decessi, un terzo dei quali, circa 12mila, in Italia. Anche quest'anno il nostro Paese è al top della classifica Ue dell'-resistenza, secondo il rapporto del Centro Europeo per il controllo delle malattie pubblicato oggi nella Giornata europea per la lotta all'resistenza. Se non si inverte il trend, nel 2050 si rischia che in Italia diventi la prima causa di morte.