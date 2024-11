Salernotoday.it - Angri, l'appello di un cittadino per individuare responsabile di incidente stradale

Leggi su Salernotoday.it

Ad, unha lanciato unpubblico peruna donna alla guida di una Fiat 500L rossa, coinvolta in unavvenuto lo scorso venerdì 15 novembre in via dei Goti. Secondo quanto segnalato, l’auto sarebbe stata lasciata in folle davanti a una profumeria.