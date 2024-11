Amar Kudin chi è l’agente morto nello scontro tra due volanti della Polizia

Leggi su .com

(Adnkronos) – Si chiamava, l'agente in servizio al distretto Primavallealle 5 di questa mattina a Roma in unotra la volante nella quale si trovava e un'altra che trasportava un fermato, a Monte Mario. Trentadue anni, nato in Croazia, era un giocatore di rugby nelle Fiamme Oro, dove ha gareggiato .L'articolo, chi ètra dueproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.