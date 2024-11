Ilrestodelcarlino.it - Alfonsi: "Voglio andare avanti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sciacquatevi la bocca,non si tocca". Lo si legge in uno striscione degli ultras civitanovesi esposto nel corso del primo tempo. Un segnale chiaro e rivolto a chi, tra la dirigenza, serberebbe altri pensieri. L’allenatore ringrazia: "Un grande piacere riceverlo – commenta a fine gara –, con loro c’è un grosso legame. Quindi chiedo scusa per questa sconfitta. Posso promettere loro che faremo di tutto per salvarci. Fiducia della società? La devo sentire con i risultati, non stiamo raccogliendo quanto meritiamo. Ho un buon rapporto con il presidente, ci sentiamo spesso.con questo gruppo, poi la società saprà il da farsi". Quanto alla partita: "Serviva più cattiveria. Una squadra che deve salvarsi non può fare un secondo tempo così. Non serve essere belli, dobbiamo essere più cattivi".