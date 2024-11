Fanpage.it - Aldo Palmieri nella bufera per il video sponsor del suo bar: “Perché sedurla se puoi sedarla?”

Un modo di fare pubblicità al suo locale a dir poco discutibile quello usato da, ex di Uomini e Donne, sui social. Su Tik Tok, l'ex tronista ha caricato undal titolo "Come conquistare una donna" in cui ha detto: "Perchéquantosedarla? Falla bere bene". Sotto il post sono centinaia i commenti di critica e c'è anche chi lo accusa di apologia di reato.