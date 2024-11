Modenatoday.it - Al Teatro delle Passioni la Regina Elisabetta raccontata attraverso un incontro di boxe

Giulia Spattini, giovane autrice e componente del collettivo Balletto Civile, firma ideazione e regia di "ELIZABETH I Sorry for what?" aldi Modena venerdì 22 alle 21 e sabato 23 novembre alle 19, nell’ambito del focus di drammaturgia fisica "Carne" curato da Michela Lucenti.