Chietitoday.it - A San Giovanni Alta sarà realizzata la casa della cultura

Leggi su Chietitoday.it

Sorgerà a SanTeatino laper ospitare eventi e non solo. Sorgerà a San, come annunciato dal sindaco Giorgio Di Clemente, che in questi giorni si è recato sul posto, dove hanno preso il via i lavori, in quello che l'edificio più antico di quella zona: si tratta di