A letto per influenza morta una 17enne

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.00 Tragedia a Patù, in provincia di Lecce, dove una ragazza di 17 anni è stata trovataneldella sua camera. La ragazzina aveva la febbre da venerdì scorso. Secondo quanto si apprende, lo stato febbrile sarebbe stato causato da una tonsillite. Inutili i soccorsi chiamati dai genitori. E' stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. Secondo le prime informazioni, la ragazza non aveva patologie pregresse.