Vicenzatoday.it - 700^ Fiera di Santa Caterina a Barbarano

Leggi su Vicenzatoday.it

Domenica 24 e lunedì 25 novembre 2024, asi terrà ladi, una delle più antiche del Veneto. Per questa speciale occasione, il paese si trasformerà in un vivace scenario medievale, con attività, spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia.Programma.