Il 25 novembre 2011 Novak Djokovic terminava la sua miglior stagione in carriera fino a quel momento con una sconfitta in tre set per mano del connazionale Janko Tipsarevic. Un infortunio muscolare lo ha limitato nella parte finale dell’anno, chiusa con tre Slam all’attivo e dieci titoli con tanto di 10-1 negli scontri diretti contro Roger Federer e Rafa Nadal. Una sconfitta che lo elimina dalle ATP Finals e ferma il bilancio della sua stagione, a 24 anni, a 70 vittorie e 6 sconfitte, con un record sul cemento di 49-6.Siamo al 17 novembre 2024 e Jannik Sinner con la vittoria nella finale delle ATP Finals con Taylor Fritz ferma, solo temporaneamente, il bilancio della sua stagione a 70 vittorie e 6 sconfitte, con un record sul cemento di 50-3. Numeri astrali che testimoniano come Sinner sia in questo momento in un’altra categoria rispetto a tutti gli altri tennisti del mondo, in particolare se la pallina da tennis incontra il cemento.