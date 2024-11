Voto UmbriaE Romagnaaffluenza in calo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.46 Affluenza bassa alle Regionali in Umbria ed Emilia Romagna, secondo i dati rilevati alle ore 12. In Emilia Romagna ha votato l'11,5% degli aventi diritto (dato non definitivo),inrispetto al 23,4% del 2020. In Umbria, l'affluenza registrata alle 12 è del 9,5%. Nel 2019 era del 19,6%. Urne aperte stasera fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo lo spoglio.