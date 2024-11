Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, arriva il primo acuto della Bartoccini: Cuneo cede in tre set

Leggi su Perugiatoday.it

Se non era la partita che decideva la stagione poco ci mancava. LaMC Restauri Perugia era chiamata a dare provasua credibilità in quello che poteva definirsi come un vero scontro diretto per rimanere in serie A1. E non lo ha fallito.Il 3-0 contro la Honda Oliveroè.