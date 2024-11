Trevisotoday.it - Vittorio Veneto, al via i lavori di ammodernamento della rete idrica sulla sp 86

Leggi su Trevisotoday.it

Cominceranno lunedì 18 novembre idi sostituzioneacquedottistica distributrice lungo la Sp 86, nel Comune di. L'intervento interesserà via Col di Lana, dall'incrocio con via dei Soldera all’intersezione con via Monticano, via Manzana e viaColonia.