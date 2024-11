Zonawrestling.net - VIDEO: November Rain celebra il novembre di fuoco della AEW

Leggi su Zonawrestling.net

Come anticipato qualche giorno fa, la AEW ha acquisito i diritti per quel grande classico del rock che èdei Guns N’ Roses. La canzone farà da colonna sonora a questo periodo di avvicinamento a Full Gear e ha debuttato questa notte in un belmusicale che è stato trasmesso alla fine di AEW Collision.