Viaccia in Lunigiana, missione colpaccio

Scontro diretto salvezza da prendere con le molle per ilnel girone A di Promozione. Oggi pomeriggio alle 14.30 i pratesi saranno impegnati in una lunga e insidiosa trasferta sul campo dellaPontremolese, attualmente a quota 7 punti e due lunghezze avanti agli uomini allenati da Alessio Giugni, ma soltanto per i 10 punti di penalizzazione. Una formazione, quindi, che avrebbe in realtà ben 17 punti e meriterebbe di stare in zona play off. "Ci siamo allenati bene. Sarà una trasferta molto lunga e impegnativa, contro un ‘ottima squadra. La partita di domenica scorsa, anche se il risultato non è stato quello che volevamo ci ha dato una spinta morale importante – commenta Giugni -. Giocare alla pari con la Real Cerretese e meritare di vincere ci dà fiducia. Troveremo una squadra esperta, ostica, cattiva calcisticamente parlando.