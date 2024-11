Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2024 ore 19:00

NOTIZIARIO RADIO DEL 17 NOVEMBRE ORE 18:20 ERICA TERENZIBENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLARALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA TOR CERVARA E VIALE TOGLIATTI VERSO IL CENTRO.SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA.STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI VIAGGIA A RILENTO TRA L’APPIA E LO SVINCOLO PER LANINA.AUTO IN CODA SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI VERSO IL GRA.SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA CAMPO MAGGIORE E PASSO CORESE IN DIREZIONE.CI SPOSTIAMO A SUD, SULLA PONTINA DOVE SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA VIA DI TRIGORIA E VIA CLARICE TARTUFARI IN DIREZIONE GRA.E SEMPRE VERSO. FILE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE.