Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2024 ore 16:30

NOTIZIARIO RADIO DEL 17 NOVEMBRE ORE 16:20 ERICA TERENZIBENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN GRADUALE AUMENTO LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO.RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATAO IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA. STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI VIAGGIA A RILENTO TRA L’APPIA E LO SVINCOLO PER LANINA.A LATINA TUTTO PRONTO PER L’INCONTRO DI CALCIO SERIE C LATINA-CROTONE VALEVOLE PER LA 15ESIMA GIORNATA DI SERIE C. CALCIO D’INIZIO PREVISTO PER LE ORE 17:30.PREVISTE LE CONSUETE DISCIPLINE DI TRAFFICO NELLA ZONA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO.