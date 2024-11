Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2024 ore 09:30

NOTIZIARIO RADIO DEL 17 NOVEMBRE ORE 09:20 MATTEO BERTONCINIBUONGIORNO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, QUI CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE DIFIUMICINO E DI PISANATRAFFICO INVECE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUSTOSTRADE DELADESSO GLI EVENTI;NELLA CAPITALE OGGI È L’ULTIMA GIORNATA DELL’ EUR ROME CHOCOLATE, È ISTITUITA DUNQUE LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIALE EUROPA E SONO INOLTRE DEVIATE 4 LINEE BUS DI ZONA FINO AL TERMINE DELL’EVENTOA VICOVARO SI SVOLGE OGGI L’EVENTO DENOMINATO “LA PRIMA FESTA D’AUTUNNO”, E’ ATTIVO DUQNUE A PARTIRE DALLE 7 IL DIVIETO DI TRANSITO SU LARGO GIUSEPPE POMPONI FINO AL TERMINE DELLA FESTAINFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO:CONTINUNANO FINO AL 20 NOVEMBRE SULLA LINEA FL7NAPOLI VIA FORMIA I LAVORI DI MANUTENZIONE PORGRAMMATA, DUNQUE LA CIRCONE È SOSPESA TRA PRIVERNO E FORMIA E SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER ALCUNI TRANI INTRECITY E INTRCITY NOTTE.