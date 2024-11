Casertanews.it - Vandalizzata la fontanella davanti all’Asl

Leggi su Casertanews.it

la fontana presente in piazza Trieste a Teverola. È stato trovata completamente sradicata e stesa per terra la fontana situatai locali dell’Asl, a pochi passi dalle due scuole. Non è chiaro chi sia stato il responsabile, sta di fatto che si tratta dell’ennesimo episodio.