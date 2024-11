Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Dobbiamo fare di tutto per porre fine a guerra nel 2025”

“Da parte nostradiperallal’anno prossimo con mezzi diplomatici”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, parlando a Radiosi aspetta il sostegno del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump in caso di colloqui tra Kiev e Mosca sullae ha descritto una “forte” come fondamento di tali colloqui.Le condizioni per una trattativa sono che “l’non deve affrontare la Russia da sola e che l’sia forte. Che tipo di colloqui possiamo avere con un assassino? Se parliamo con Putin e siamo nella situazione attuale, non rafforzati, è uno status perdente per l’fin dall’inizio”, ha spiegato, aggiungendo che “non si tratta di una pace giusta. Di certo, non c’è nulla dain eventuali colloqui se ci si trova in una situazione di debolezza”.