Lapresse.it - Ucraina, maxi attacco russo su Kiev: rimossi frammenti di razzo da un palazzo

I soccorritori hanno rimosso parti di quelli che, secondo le autorità ucraine, sonodi razzi che hanno colpito un edificio residenziale di cinque piani nel distretto Pechersk didomenica.La Russia ha lanciato un massicciocon droni e missili contro l’, descritto dalle autorità come il più grande degli ultimi mesi, prendendo di mira le infrastrutture energetiche e causando vittime civili. Esplosioni sono state udite in tutta l’, inclusa la capitale, il porto chiave di Odessa nel sud, così come nelle regioni occidentali e centrali del paese. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha lanciato un totale di 120 missili e 90 droni nell’su larga scala in tutta l’