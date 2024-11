Liberoquotidiano.it - Ucraina: Mauri (Pd), 'vicinanza a Picierno per attacchi subiti'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "e solidarietà alla Vicepresidente del Parlamento europeo Pinae alla comunità del Partito Democratico per gliricevuti durante un presidio filorusso e antiucraino di Genova. Manifesti e slogan inaccettabili. Che si sono aggiunti a una campagna diffamatoria in corso da tempo sulla rete. Tentativi di intimidazione che non avranno nessun effetto e che non ci distoglieranno dai nostri obiettivi e dai nostri valori". Così Matteo, responsabile sicurezza nazionale Pd.