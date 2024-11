Turismo, le Pro Loco riunite a Roma per l’assemblea Unpli

Leggi su Ildenaro.it

, 17 nov. (askanews) – Incremento dellocale, rivitalizzazione dei borghi interni alle prese con il fenomeno dello spopolamento, promozione delle eccellenze enogastronomiche, supporto all’economia locale, tutela del patrimonio culturale immateriale e socialità. Le Prosono un motore economico per le comunità italiane, ritenute importanti da più di 9 italiani su 10 nella promozione del territorio e nella conservazione delle tradizioni locali, secondo un’indagine del CENSIS condotta nel 2024 per– Unione Nazionale Pro. In Italia sono oltre 6400 le Prorappresentate dall’, coinvolgono una rete di più di 500 mila persone impegnate nell’organizzazione e promozione di attività, servizi ed eventi per la comunità, per un totale di 25 milioni di ore di volontariato l’anno.