Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-11-2024 ore 18:30

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione si sta in coda in tangenziale est tra la 24 e la Nomentana verso lo stadio Olimpico code anche verso San Giovanni tra Corso Francia & via dei Campi Sportivi file poi sulla via Salaria tra via Cortona e la tangenziale rallentamenti sulla Flaminia Grottarossa e due pontidel raccordo anulare con la lentamente lungo la carreggiata esterna tra Laurentina eSud rallentamenti interna tra l’uscita per l’ospedale Sant’Andrea La Flaminia più avanti trasud e la via Ardeatina plastica della Pontina equivalentemente tra Castelno e vedi decima versoe oggi aall’Eur per la manifestazionechocolate è chiuso fino a cessate esigenze il tratto di via Europa 3 a viale Umberto Tupini e viale Pasteur prestare attenzione alla segnaletica è sempre all’Eur possibili difficoltà di circolazione al Palalottomatica per un concerto inizia alle ore 21 e dettagli di queste date notizie di consultare il sitoluceverde.