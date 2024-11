Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-11-2024 ore 15:30

Luceverdeben trovati dalla redazione circolazione al momento scorrevole nella capitale alle 16 in programma in Viale Castro Pretorio una manifestazione lato Biblioteca Nazionale sono i disagi alfino alle ore 20 noi lavori Poi da questa mattina e fino a cessate esigenze nel sottopasso del Lungotevere in Sassia Attiva la chiusura del sottopasso che da Piazza della Rovere e conduce a via Gregorio VII modifiche alla viabilità anche su strade decenti prestare attenzione alla segnaletica e Oggi ultimo giorno all’Eur per la manifestazionecioccola ed è chiuso fino a cessate esigenze il tratto di viale Europa tra è Umberto Tupini e viale Pasteur prestare attenzione alla segnaletica per i dettagli di queste date notizie potete consultare il sito.luceverde.it Grazie permette tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità