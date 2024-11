Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-11-2024 ore 12:30

LuceverdeUn saluto dalla redazionein coda per un incidente sulla via Pontina tra il bivio per la via Ardeatina è l’uscita per la Pontina Vecchia versonuovi lavori da questa mattina e fino a cessate esigenze nel sottopasso del Lungotevere in Sassia Attiva la chiusura del sottopasso tra Piazza della Rovere e via Gregorio VII modifica alla viabilità anche su strada spiacenti prestare attenzione alla segnaletica è in pieno svolgimento la 22esima edizione della manifestazione corriamo al Tiburtino quartieri interessati dall’evento Tiburtino III con Daniele e Ponte Mammolo previste chiusure al passaggio dei partecipanti termine vento previsto per le 13 Oggi ultimo giorno all’Eur per la manifestazionechocolate chiuso fino a cessate esigenze tratto di viale Europa tra via Tupini e viale Pasteur prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sito