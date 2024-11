Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-11-2024 ore 10:30

LuceverdeUn saluto dalla redazionein coda per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo tra il bivio per laFiumicino a via della Pisana verso l’Aurelia nel complesso scorrevole è la circolazione sulla restante rete viaria della capitale nuovi lavori da questa mattina e fino a cessate esigenze nel sottopasso del Lungotevere in Sassia Attiva la chiusura del sottopasso da Piazza della Rovere conduce a via Gregorio VII modifiche alla viabilità anche su strade adiacenti prestare attenzione alla segnaletica è in programma per questa mattina la manifestazione che siamo al Tiburtino giunta quest’anno alla sua ventiduesima edizione La partenza è prevista per le 10 da via Grotte di Gregna con arrivo in largo Bach quartieri interessati dall’evento TV Pino III Colli Aniene e Ponte Mammolo previste chiusure al passaggio dei partecipanti termine vento previsto per le 13 maggiori informazioni su queste altre notizie sono eri sul sito