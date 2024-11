Fanpage.it - Torna a casa dopo un esame fallito all’università e tenta di gettarsi dalla finestra: 22enne salvato dai poliziotti

Leggi su Fanpage.it

Gli agenti del Commissariato di Quarto Oggiaro (Milano) lo scorso venerdì 15 novembre hannoun ragazzo che voleva lanciarsi da una. Ilaveva spiegato di trovarsi in un momento difficile, con il percorso universitario che non sta andando come sperava e con problemi di carattere sentimentale.