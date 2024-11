Fanpage.it - Tommaso Marini: “Durante l’adolescenza mi sono odiato, vedevo il mio corpo cambiare e mi vergognavo”

Leggi su Fanpage.it

Nella puntata del 16 novembre di Ballando con le Stelle 2024,ha voluto dedicare a se stesso la coreografia. Una decisione presa non per "egocentrismo", ma per dimostrare di avercela fattoa "Il periodo più brutto l'ho vissuto nell'adolescenza, mi odiavo,il mioe non mi andava bene".