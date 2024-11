Sport.quotidiano.net - Tarros, ora non fermarti. A Firenze caccia ai punti

Il brodino, ma sostanzioso, contro Arezzo dev’essere alimentato. D’altronde lo impone la classifica, ancora deficitaria rispetto alle ambizioni pre-season. Dalle intenzioni e dalla voglia e necessità di ripetersi a distanza di sette giorni ci passa però una montagna. E quella di stasera acontro una squadra che giunge alla sfida odierna dopo due vittorie consecutive (in casa contro Virtus Siena e poi a Cecina dopo due supplementari), che vede esordire in casa il proprio nuovo head coach Roberto Russo che ha preso il posto di Simone Lilli non appare proprio una passeggiata, anzi, proprio perché Olimpia Legnaia è ora una squadra in salute e fiducia. "Legnaia è una squadra lunga, con tanta energia – spiega Davide Diacci, coach dello Spezia Basket– gioca a ritmi elevati. Nepi è il loro miglior realizzatore, giocatore in grado di procurarsi un tiro da solo, bravo dalla media distanza.