Perugiatoday.it - Superlega, la Sir stacca Piacenza ma si vede Trento alle calcagna

Leggi su Perugiatoday.it

Un duello- Perugia per la vetta? L'indicazione emersa prima che il campionato iniziasse era questa e pare proprio che si possa proseguire su questa strada.Del resto queste due squadre hanno sempre affrontato la regular season al massimo e non poteva essere altrimenti. Ed in effetti la.