Ferraratoday.it - Successo nitido in trasferta per la Spal, che supera il Legnago per 3-0 LA CRONACA

Leggi su Ferraratoday.it

90 + 3' - L'arbitro decreta la fine della partita. Labatte 3-0 il89' - GOL! Contè, lanciato a rete da Rao, chiude l'azione con un diagonale che non lascia scampo a Toniolo.87' - Primo cambio per la. Antenucci esce per fare entrare Contè85' - Il calcio di punizione.