Romatoday.it - Stufa a gas provoca incendio in appartamento, intossicato un uomo

Leggi su Romatoday.it

Unaa gas in fiamme, poi l'in. Paura sabato sera a Fiumicino dove i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco sono intervenuti in via Costalunga per la segnalazione di unin abitazione pervenuta al 112. Le fiamme - divampate da unaa gas.