STOP MOTION le ORIGINI ed il SUCCESSO

leed ildi questa incredibile forma d’arte del mondo cinematografico. Il cinema, conosciuto come la settima arte, è un microcosmo dove la bellezza, un tempo immortalata nelle tele dei maestri della pittura, ora prende vita sullo schermo attraverso la magia della pellicola.Questa forma d’arte, forse più di qualsiasi altra, permette di costruire universi fantastici e incantevoli, grazie all’uso di tecniche di ripresa straordinarie. Una di queste tecniche è la: un viaggio che va dalle suefino al talento unico di TIM BURTON.Registi e creativi, fin dall’alba del cinema, hanno sempre cercato di innovare e sperimentare nuove tecniche per ampliare le frontiere visive e narrative. La, con la sua ricca storia che affonda le radici nella nascita del cinema stesso, è stata un campo di espressione per alcuni dei più grandi registi del nostro tempo.