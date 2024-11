Salernotoday.it - Stop al nuovo ospedale, Inverso: "Il sindaco di Eboli esulta sulle ceneri del nostro territorio"

"Ho conosciuto sulla mia pelle il valore della buona sanità per questo non posso tacere: sul blocco da parte del Tar delPolo Ospedaliero di Battipaglia non c'è niente da festeggiare". Lo dichiara, in una nota, l'esponente politico battipagliese Vincenzo, che critica il.