Sport.periodicodaily.com - Slovacchia-Estonia: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 1 di Lega C di Nations League 2024/2025. I padroni di casa vogliono la vittoria per sperare ancora nella promozione.si giocherà martedì 19 novembre 2024 alle ore 20.45 .: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo l’ottimo percorso compiuto ad Euro 2024, conclusosi agli ottavi di finale, i padroni di casa si sono ripetuti anche in Nations League esordendo con una vittoria sull’. A seguire il successo sull’Azerbaigian, il 3-2 sulla Svezia e il 3-1 rifilato in trasferta agli azeri. Nell’ultima gara è arrivata la sconfitta contro la Svezia.Totalmente diverso il cammino degli estoni che hanno perso il doppio confronto con la Svezia, riuscendo a superare in casa l’Azerbajgian.LE(4-3-3): Dubravka, Pekarik, Gyomber, Obert, Hancko, Duda, Lobotka, Benes, Suslov, Strelec, Scharanz.